Во вторник, 2 марта, на улице Веснина в пгт Кегичевка Харьковской области полицейские обнаружили тело владельца дома.

Как сообщили в отчете об оперативной обстановке в Харьковской области, мужчина 1987 года рождения.



В доме обнаружили признаки пожара, который предположительно мог произойти 28 февраля или 1 марта. Горела кровать на площади 2 кв. м.



Пожар самоликвидировался, спасателей не вызывали.