38 детей родилось в Харькове во вторник, 2 марта.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 20 мальчиков и 18 девочек.

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