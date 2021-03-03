События В Харькове родилось 38 детей Вечерний Харьков 12:05 189 38 детей родилось в Харькове во вторник, 2 марта. Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 20 мальчиков и 18 девочек. Читайте также На Харьковщине выросли долги по зарплатам В четверг на Салтовке будут масштабные отключения тепла В некоторых местах центра Харькова лучше не парковаться (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ На Харьковщине выросли долги по зарплатам События 15:04 Лента новостей На Харьковщине выросли долги по зарплатам 15:04 В четверг на Салтовке будут масштабные отключения тепла 14:51 В некоторых местах центра Харькова лучше не парковаться (видео) 14:46 В Украине снова собираются отменить переход на летнее время 14:24 Жители Жихаря, Хорошево и Бабаёв вышли на протест под стены ХОГА (видео) 14:06 У жителей Лозовой появился шанс получать воду без графика 13:44 Посол Британии попыталась развеять недоверие украинцев к вакцине Covishield 13:26