Отношение к пожилым людям – показатель уровня цивилизованности общества. В Украине же поговорка «старость – не в радость» сегодня актуальна как никогда. Старики чувствуют себя одинокими, беспомощными и бедными. Забота о них – не в приоритете для нынешней власти: правительство перенесло обещанные доплаты 75–80-летним пенсионерам на осень.

Жизнь в Украине безудержно дорожает. Цены растут на самое необходимое – продукты питания, лекарства, коммуналку. Все это становится неподъемным в первую очередь для пожилых людей, которым государство выплачивает, без преувеличения, мизерные пенсии. Несмотря на большой трудовой стаж, многие пожилые люди довольствуются минималкой.– Я работала до 70 лет – фельдшером, медсестрой. Сейчас мне почти 80, пенсия минимальная. Ну как, скажите, можно прожить на 2200 гривен в месяц?! Да у меня только лекарства каждый месяц обходятся больше чем в тысячу гривен, а без них – просто смерть. При этом они постоянно дорожают. Особенно в последнее время – судя по чекам, каждый препарат из моего списка прибавил в цене от 10 до 50 гривен! А что с продуктами происходит? Не по карману даже самое необходимо. Яйца стали просто «золотыми» – десяток стоит больше 30 гривен, гречка подскочила в цене до 46 гривен за килограмм. Сахара буквально за месяц набрал пять гривен на килограмме. Литр подсолнечного масла – почти 60 гривен! – сетует пенсионерка Нина Васильевна.Пожилая женщина очень надеялась на ежемесячную доплату в 400 гривен, которую власть пообещала пенсионерам от 75 до 80 лет с 1 июля.– Для работающих людей это, может, и не много, а для пенсионеров – ощутимо. Думала, с первой же выплаты торт куплю, заварку хорошую и позову соседку в гости – почаевничаем, – делится несбывшимися планами пенсионерка.Однако чаепитие придется отложить до осени – правительство решило перенести доплату старикам на октябрь. Соответствующее постановление Кабмин принял 24 февраля.– О-хо-хо, – вздыхает Нина Васильевна. – Дожить бы...В новой редакции документа указывается, что с 1 октября 2021 года будут производиться выплаты тем, кому исполнилось 75–80 лет. Речь идет о пенсионерах, у которых ежемесячный размер выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие аварии на ЧАЭС и прочего не достигает размера средней заработной платы.После октября всем пенсионерам указанного возраста ежемесячная компенсация будет назначаться и выплачиваться автоматически по достижению 75-летнего возраста.Между тем за 2020 год в Украине подорожали почти все продукты питания. Цена на яйца выросла примерно на 70%, масло – на 50%, сахар – на 50–60%. Мука подорожала примерно на 20%. Макароны, крупы, молочка, мясо добавили ориентировочно по 10% к предыдущей цене.В начале февраля в украинских супермаркетах снова выросли цены почти на все категории продуктов. Так, десяток куриных яиц стоит в среднем 31,90 грн, а в начале декабря 2020-го их продавали по 20–23 грн.Рост цен ускоряет инфляцию. За январь цены в среднем выросли на 1,3% по сравнению с декабрем, на 6,1% – с январем 2020-го.Весной 2021 года ожидается подорожание зерновой группы, овощей, фруктов и мяса. Инфляция в этот период составит 7–8%.