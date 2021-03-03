Харьковчане предлагают сделать яркую подсветку на пешеходных переходах, чтобы обезопасить людей, пересекающих проезжую часть.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета."Предлагаю сделать яркую красную мигающую подсветку. Она будет включаться, как только пешеходы начинают переходить дорогу, либо на светофорах будет загораться. Так водители издалека будут видеть, что пешеходы уже начали движение", - сказано в тексте.Напомним, чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5000 подписей за 90 дней.