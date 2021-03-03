По требованию депутатов Блока Светличной в Харькове созвали комиссию по выбросам Коксохима.

В ответ на требование депутатов фракции Блока Светличной «Разом!», в городском руководстве наконец собрали заседание комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций города Харькова о работе Коксового завода «Новомет», который более известен харьковчанам как «Коксохим». В ходе заседания участники обратились к государственной комиссии по техногенной и экологической безопасности с просьбой остановить работу Харьковского коксового завода «Новомет».Комментируя решения, депутат фракции «Разом!» Дмитрий Булах заявил, что рад тому, что к обращению Блока Светличной и мнению местных жителей-активистов прислушались, собрали заседание комиссии и приняли заявление о прекращении работы завода.«Надеюсь, что все харьковчане в скором времени смогут вздохнуть полной грудью чистым (хотя бы относительно) воздухом, а не выбросами предприятия, которое работает без каких-либо разрешений. Сегодня мы стали к этому немного ближе», - подчеркнул Булах.