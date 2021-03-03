В Харькове подтверждено 310 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 3 марта в городе с начала эпидемии зарегистрировано 57 390 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 84 596 случаев заболевания COVID-19, 5 813 человек находятся под медицинским наблюдением, 77 171 пациент выздоровел, 1 612 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 3 марта в Украине зафиксировано 7 235 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 364 705 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 26 397 человек умерли, 1 182 036 - выздоровели.