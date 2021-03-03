Британский посол решила внести вклад в борьбу с недоверием украинцев к индийской вакцине от коронавируса.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симммонс заявляет, что вакцины от коронавируса Covishield и AstraZeneca являются идентичными."Фактчек. Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield - это лицензионная название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемых в Украине, отличаются по формуле, категорически неверно", - написала Симмонс в Twitter в среду, 3 марта.Как известно, за неделю в Украине прививки Covishield получили 6888 человек, из них 1983 за вторник.