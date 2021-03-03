Бригады КП «Харьковводоканал» устранили аварийную ситуацию на одном из магистральных водоводов диаметром 800 мм «Краснопавловка-Лозовая» в районе железной дороги.

Как сообщил сегодня, 3 марта, заместитель генерального директора - директор комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков, аварийная ситуация возникла на одном из двух магистральных водоводов протяженностью 30 км, которые обеспечивают водоснабжение жителей Лозовой. Бригады комплекса водоподготовки «Днепр» немедленно выехали на место и приступили к ликвидации аварийной ситуации.- Ремонтные работы на водоводе уже закончены. Сейчас выполняются гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водовода с последующим химическим и бактериологическим анализом воды, - сообщил Владлен Волков.Он отметил, что пока ГП «Лозоваяводосервис» подает воду по графику. Водоснабжение в полном объеме будет восстановлено в 8:00 4 марта.