В селе Минковка Валковского района Харьковской области бюст Чапаева переделали в бюст казака Мина, который считается основателем села.

Об этом сообщили в телеграм-канале "Декоммунизация. Украина"."Положительный и креативный пример декоммунизации на Харьковщине. В селе Минковка недавно переделали бюст Чапаеву в бюст основателя села казака Мина. Не просто заменили табличку, а именно переделали. На днях мы уже собирались ехать и валить Чапаева в то село, но все решилось само собой", - сказано в сообщении.На этот памятник активисты обратили внимание еще год назад, в январе 2020 года. Декоммунизаторы заявили, что на письма от государственных учреждений приходят "отписки о невозможности демонтажа" и о том, что это "памятник неизвестно кому", а в частной беседе местная председатель говорит, что "Чапаева очень уважают в селе, и пока она председатель, памятник будет на месте".