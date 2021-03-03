Верховная Рада может отменить переход на летнее и зимнее время в Украине. Парламентский комитет по вопросам экономического развития уже утвердил соответствующий законопроект.

По словам инициатора законопроекта первого заместителя главы парламента Руслана Стефанчука, переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека, сообщает пресс-служба Верховной Рады. Чиновник отметил, что консультировался по этому поводу с Национальной академией наук Украины и ведущими медицинскими университетами.– Абсолютно все без исключения поддерживают идею отменить сезонный перевод часов, поскольку это негативно влияет на биоритмы и, соответственно, на здоровье человека, — отметил Руслан Стефанчук.Он также добавил, что идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года поддержал и Европейский парламент: каждая страна ЕС будет самостоятельно решать, по какому времени — зимнему или летнему — ей лучше жить.Кроме того, экономическая целесообразность перевода стрелок также не доказана.– Не существует исследований, в которых было бы доказано энергосбережение. В случае необходимости при подготовке законопроекта ко второму чтению мы сможем предусмотреть возможность предоставления некоторым территориальным громадам право вводить региональное рабочее время, — сообщил Руслан Стефанчук.Напомним, законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде в октябре 2020 года. Документом предлагается установить в Украине время, которое соответствует второму часовому поясу UTC (UA) +2.Сейчас в Украине часы переводят в соответствии с постановлением правительства 1996 года в последнее воскресенье марта (на час вперед) и последнее воскресенье октября (на час назад).Попытки отменить перевод часов были еще в 2011 году. Тогда парламент принял соответствующий документ, решив оставить на постоянной основе летнее время – то, каким пользуются в России. Это вызвало недовольство в западной части Украины в связи с тем, что людям пришлось бы слишком рано просыпаться. Под давлением общественности Рада отменила постановление.С тех пор как решение об отмене перевода часов поддержал Европарламент, об этом вновь активно заговорили и в Украине.