В январе 2021 года долги по выплатам заработной платы на харьковских предприятиях увеличились на 20,7%, или 36,7 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.По данным Госстата, по сумме задолженности по выплате зарплаты Харьковская область находится на втором месте в Украине: работодатели задолжали жителям Харьковщины 491,6 млн грн.Больше долгов своим сотрудникам накопили только предприятия Донецкой области - 630,4 млн грн.Отмечается, что в начале 2020 года Харьковская область занимала в антирейтинге зарплатной задолженности третье место.По состоянию на 1 февраля 2021 года по Украине рабочие недополучили 2 млрд. 971,8 млн гривен.В Госстате отметили, что чаще всего проблемы с зарплатами испытывают люди, работающие в сфере промышленности (2 млрд. 221,6 млн грн. долга), а также профессиональной, научной и технической деятельности (272,1 млн грн.).Наиболее ответственные работодатели - в сфере финансовой и страховой деятельности (363 тысяч грн.), искусства, спорта развлечения и отдыха (1 млн 659 тысяч грн.).