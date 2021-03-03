Микрокредитами считаются займы на сумму до одной минимальной зарплаты. Сейчас это шесть тысяч гривен. Прежде чем взять микрозайм в той или иной кредитной организации, следует учесть некоторые важные факторы, чтобы решение было взвешенным.

С 1 января 2021 вступил в силу закон № 891-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй», говорится в сообщении Координационного центра по предоставлению правовой помощи при Минюсте. Этот документ предусматривает отнесение микрозаймов к категории потребительских кредитов.То есть все кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца, и договоры, общий размер займа по которым не превышает одной минимальной зарплаты, теперь относятся именно к категории потребительских кредитов.Обязательным условием для получения микрокредита является согласие клиента на доступ к информации о его кредитной истории через бюро кредитных историй. Предоставление микрокредита должно сопровождаться полным информированием клиента об общей стоимости, реальной процентной ставке, сопутствующих расходах и т.п.Упомянутый закон дополнительно защищает заемщиков, поскольку устанавливает ограничение максимального размера штрафа и пени за нарушение кредитного договора. Максимальная совокупная сумма штрафов и пени не может превышать размер двойной суммы, полученной потребителем по договору.При оформлении кредитного договора следует быть внимательным, чтобы не допустить таких нарушений со стороны кредитора:– нераскрытие полной стоимости кредита, размера дополнительных комиссий, ставок и условий кредитования;– обманчивой рекламы (запрещено рекламировать кредиты «под 0%» или «под 0,01%», потому что такая информация является неправдивой)– незаконного использования персональных данных потребителя без его согласия коллекторскими компаниями;– неправомерного начисления чрезмерных процентов и пени.Если микрофинансовая компания нарушает права потребителя и не выполняет условия договора, сначала необходимо обратиться с жалобой на имя руководства данной компании.Если клиент не получил ответ или не согласен с ним, нужно обращаться в управление защиты прав потребителей финансовых услуг Нацбанка. Это можно сделать следующим образом:– заполнить онлайн-форму на сайте НБУ по ссылке: bank.gov.ua/ua/contacts-details#section-1 – отправить письмо по электронной почте: nbu@bank.gov.ua или по адресу: ул. Институтская, 11-б, г. Киев-8, 01601;– позвонить в контакт-центр НБУ по номеруЕсли решить проблему не удается, необходимо обращаться в суд.