Харьковский вагоностроительный завод может подать заявки на трехмиллионный тендер.

"Укрзалізниця" объявила тендер на приобретение ста новых пассажирских вагонов на общую сумму 3,044 миллиарда гривен в 2021 году.Предложения отправили, в том числе Харьковскому вагоностроительному заводу, сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины."Коммерческие предложения отечественным и иностранным вагонопроизводителям, в частности Крюковскому и Харьковскому вагоностроительным заводам, компаниям Siemens, Pesa и другим уже разосланы", - отметили в Мининфраструктуры.Как рассказал директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский, в декабре 2020 года провели опрос среди пассажиров и проводников "Укрзалізниці", чтобы выяснить, какие нововведения в новых вагонах больше всего ожидают. Поступило более тысячи предложений, из них сформировали 94 группы пожеланий и внесли их в техническое задание.Среди таких нововведений:• розетки и USB-порты возле каждого места,• современная система кондиционирования,• адаптивный вход для маломобильных групп населения,• линолеум вместо ковров,• увеличенный объем багажного отделения,• вакуумные туалеты,• регулирование освещение в четырех режимах в купе и СВ с качественным светорассеиванием,• системы видеонаблюдения.Тендер "Укрзалізниця" объявила 25 февраля. Подавать заявки участники могут до 30 марта, сам аукцион пройдет 5 мая.