Харьковский вагоностроительный завод может подать заявки на трехмиллионный тендер."Укрзалізниця" объявила тендер на приобретение ста новых пассажирских вагонов на общую сумму 3,044 миллиарда гривен в 2021 году.
Предложения отправили, в том числе Харьковскому вагоностроительному заводу, сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
"Коммерческие предложения отечественным и иностранным вагонопроизводителям, в частности Крюковскому и Харьковскому вагоностроительным заводам, компаниям Siemens, Pesa и другим уже разосланы", - отметили в Мининфраструктуры.
Как рассказал директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский, в декабре 2020 года провели опрос среди пассажиров и проводников "Укрзалізниці", чтобы выяснить, какие нововведения в новых вагонах больше всего ожидают. Поступило более тысячи предложений, из них сформировали 94 группы пожеланий и внесли их в техническое задание.
Среди таких нововведений:
• розетки и USB-порты возле каждого места,
• современная система кондиционирования,
• адаптивный вход для маломобильных групп населения,
• линолеум вместо ковров,
• увеличенный объем багажного отделения,
• вакуумные туалеты,
• регулирование освещение в четырех режимах в купе и СВ с качественным светорассеиванием,
• системы видеонаблюдения.
Тендер "Укрзалізниця" объявила 25 февраля. Подавать заявки участники могут до 30 марта, сам аукцион пройдет 5 мая.