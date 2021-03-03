Фракция блока Светличной «Разом!» в Харьковском городском совете системно претворяет в жизнь программу, с которой политсила шла к народу. Именно в этом и заключается работа депутата – защищать интересы людей, выполнять свои обязательства перед харьковчанами, отметил депутат горсовета Игорь Черняк в программе «Точка зору» на «Телеканале р1».

Возможность поддержать людей у города есть

Льготы должен обеспечить городской бюджет

Аудиту метрополитена быть?

Как власть пытается понравиться электорату

«Мы знаем нужды людей»

– Действительно, на сессии горсовета рассматривалось много вопросов. Не обошлось без противостояний, которые возникали в основном по поводу вопросов с политической окраской. Некоторые политсилы пытались провоцировать конфликты – очевидно, им нечего сказать по вопросам, интересующим горожан.В старых традициях продолжает действовать и секретарь городского совета, который, с одной стороны, утверждает, что горсовет – не место для политических распрей, и в то же время включает в повестку вопрос, который заведомо вызовет резонанс.– В этом основная проблема. Для чего люди выбирают депутатов? Чтобы те защищали их интересы и, соответственно, чтобы городской совет принимал решения в интересах людей. В Харькове же практически 100% решений готовятся не депутатами, а чиновниками. Это назначенные люди – руководители департаментов, управлений, вице-мэры. Люди их не выбирали, но именно они определяют, куда направлять бюджетные средства, судьбу застройки в городе, земельных участков и т.д. А депутатам остается функция кнопок – проголосовать либо «за», либо «против».Но ведь депутатов выбирают не для этого. Все они шли на выборы со своими программами, своим видением развития города и должны иметь возможность эти программы внедрять.Представители нашей политической силы – Блока Светличной «Разом!» – начали системно работать над тем, чтобы реализовать свои предложения, с которыми шли к людям, претворять их в решения.В частности, наше предложение по поводу «муниципальных субсидий». Речь идет о льготах определенным категориям граждан, потому что государственная система субсидий несовершенна. От людей поступает много обращений, жалоб на то, что в объективно сложной ситуации они не могут оформить субсидию из-за каких-то заковырок закона. Мы считаем, что перечень граждан, которые нуждаются в льготах на оплату жилищно-коммунальных услуг, может быть расширен. У нас второй по количеству поступлений бюджет в Украине. Очевидно, что деньги должны тратиться не только на имиджевые проекты, но и на то, чтобы обеспечить надлежащий уровень жизни людей. И такая возможность у города объективно есть.Приведу пример. Есть наиболее уязвимые категории – семьи, в которых есть дети с онкологическими заболеваниями; семьи, в которых оба родителя – с инвалидностью; семьи, в которых есть инвалиды по зрению I и II групп; семьи, в которых воспитываются дети с ДЦП; матери-одиночки, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей; приемные семьи. И сейчас они получают за счет города льготу в размере всего лишь 20%. Наше предложение (и у города есть соответствующий ресурс) – взять на себя стопроцентное финансирование. На это нужно всего 26 миллионов гривен в год – небольшие деньги для городского бюджета, если сравнивать с океанариумом, который строится сейчас за полмиллиарда.Такие же льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг мы предлагает для медиков и учителей коммунальных заведений. Эти сферы хронически недофинансированы. Педработники в школе – как правило, люди старше среднего возраста. Люди с высшим образованием, профессиональными навыками и знаниями получают от государства зарплату на уровне кассира из АТБ. То же касается и медработников. Да, это задача государства. Однако к решению вопроса мог бы подключиться и город.– Верно. Все было детально выписано, подано. Чтобы предоставить льготы харьковским врачам и учителям, необходимо 113 миллионов в год. Это меньше одного процента в бюджете города. Мы можем себе позволить строить самый дорогой в Европе зоопарк, устанавливать самую дорогую в Украине елку, сооружать самый дорогой в Европе домик Деда Мороза, который используется всего две недели в году, а в следующем году мы покупаем новый самый дорогой домик Деда Мороза. Не понимаю, почему на это в бюджете средства есть, а на помощь учителям и медикам – нет.Единственное, что радует, так это реакция секретаря горсовета Игоря Терехова, который сейчас исполняет обязанности мэра. На последней сессии он сообщил, что данный вопрос таки планируют рассмотреть. Надеюсь, что наша инициатива найдет поддержку у представителей других политсил, и льготы для учителей и медиков Харькова будут обеспечены за счет городского бюджета.– Совершенно верно. Глава фракции Блока Светличной «Разом!» в Харьковском горсовете Анатолий Бабичев, выступая на сессии, отметил, что по закону надбавка к зарплате учителей может устанавливаться до 30%. Есть города, где она установлена на максимальном уровне и составляет 30%, тогда как в Харькове – 5%, в крайнем случае – 10%.Наша последовательная позиция, которой мы придерживаемся с самой первой сессии – учителя и медики бюджетной сферы должны получать максимально возможную поддержку со стороны городской власти.– Цель чиновников горсовета продемонстрировать: все хорошее в городе – дело их рук, а депутаты из оппозиции работают неконструктивно. Но как показывает практика, если постоянно занимать деятельную позицию на сессиях, активно работать, в том числе в комиссиях – рано или поздно идеи реализуются в принятых решениях.Скажем, на последней сессии были внесены изменения в городской бюджет и выделены дополнительные средства на закупку инсулина. Да, решение было разработано действующей городской властью, но представители нашей фракции, лидер нашей политической силы народный депутат Украины Юлия Светличная приложили огромные усилия, чтобы актуализировать данную проблему, отработать с пациентскими общественными организациями. Поэтому я считаю, что это совместное достижение. Долгое время городская власть не смотрела в сторону больных сахарным диабетом, и проблемы возникали постоянно. Сейчас, слава богу, средства нашлись. Хотя, возможно, сыграли роль грядущие выборы мэра Харькове – все хотят позитивно восприниматься обществом. Тем не менее главная цель достигнута – проблемы людей будут решены.Другая история – с аудитом коммунальных предприятий. Еще до Нового года мы подали в горсовет проект решения о проведении аудита на трех коммунальных предприятиях – ХТС, метрополитене и парке Горького. Теплосети были нещадно раскритикованы Тереховым, там сменили руководителя. Харьковский метрополитен – одно из наиболее убыточных коммунальных предприятий города, за предыдущий год он наработал более 200 миллионов убытков. Метрополитен, который берет с пассажиров немалые деньги, который завесил рекламой абсолютно все и даже больше, не приносит прибыли городу, работает даже не «в ноль», а в 200-миллионный минус.Плачевная ситуация и с парком имени Горького. Все мы любим этот парк, отдыхаем там семьями, он очень позитивно воспринимается горожанами, но вместе с тем мы знаем, что у него есть кредитная история. В залоге у банка находятся и Дворец спорта, и здание горисполкома, и несколько детских садов, и недавно отреставрированное здание БТИ – то есть много коммунального имущества. Чтобы понять, что происходит на этих предприятиях, безусловно, необходим аудит. И хотя мы до сих пор не получили от господина Терехова четкого ответа на наше обращение, на минувшей сессии, когда мой коллега по фракции Дмитрий Булах поднял вопрос о метрополитене, секретарь горсовета сообщил, что на предприятии вот-вот должен стартовать аудит. Более того, он пригласил депутатов, в том числе из нашей фракции, контролировать его проведение.Если систематически настаивать на актуальности той или иной проблемы, регулярно поднимать болезненные вопросы, рано или поздно они будут решены. И это наша основная задача. Мы должны выполнять обязательства, которые брали перед харьковчанами.– Весной выборы не состоятся. Ближайшая дата, предусмотренная законом – последняя неделя октября 2021 года. После того как депутаты горсовета проголосовали – мяч на стороне Верховной Рады, это уже зависит от народных депутатов. И все вроде как заинтересованы в скорейшем проведении выборов в Харькове, но я не уверен, что обойдется без попыток отсрочить их до весны 2022 года или даже до осени 2022 года. Причем я убежден, что это будет делаться не через какие-то политические силы, а путем судебного оспаривания активистов или еще кого-нибудь.– Манипуляции на самом деле происходят очень часто. Например, резонансное решение по проспекту Маршала Жукова. Данный вопрос имеет политическую составляющую. В городе полно проблем – с отоплением, с транспортными развязками, с трамваями, которые сходят с рельсов, с маршрутками, которые горят на ходу, с большим количеством незаконных застроек... Это не значит, что все обозначенные проблемы возникли сегодня и кто-то один в этом виноват. Нет. Харьков – большой город, здесь много сложных историй, которые накапливались годами. Что должна делать городская власть? Решать проблемы. Что делает городская власть? Упорно, в третий раз, поднимает вопрос по Жукову.В чем тут манипуляция? В том, что решение принято исключительно с политической целью – чтобы понравиться определенной части электората. Безусловно, часть харьковчан поддерживает возвращение проспекту имени Жукова. Мы сейчас оставляем за скобками то, что оно явно незаконно. Но для того чтобы понравиться определенной части электората, секретарь горсовета выносит решение на голосование. И оно снова принимается с теми же нарушениями, что и два года назад, весной 2019-го, когда его вносил лично Кернес. Что это означает? Да то, что в суде оно будет отменено в третий раз.Для чего это делается? Банальная политическая манипуляция. Никакого проспекта Маршала Жукова по факту не будет, горсовет не может принять такое решение, потому что оно противоречит закону. Но чтобы стимулировать свой электорат, власть показывает, как она борется. Причем подобные манипулятивные истории возникают перед выборами. Первое переименование проспекта Жукова произошло перед досрочными парламентскими выборами в 2019 году, второе – перед очередными местными выборами в прошлом году и третье – перед грядущими выборами мэра.Перед выборами власть хочет понравиться людям. Однако нравиться надо новыми инфраструктурными проектами, решением проблем, социальными программами, а не постоянными переименованиями проспекта.– Без сомнения. Это позиция политических сил или некоторых их представителей, которым нечего сказать по поводу регламента, по поводу актуальных проблем.Но есть депутаты – вне зависимости от того, какие политические силы они представляют, – которые поднимают вопросы, действительно волнующие харьковчан: и по поводу незаконных застроек, и по поводу деятельности коксового завода. Многих людей волнуют эти вещи, поэтому не имеет значения, представитель какой партии поднимает такие вопросы, – мы его поддержим.– Как и в отношении программы по борьбе с наркоманией, и в отношении того же метрополитена.Однако есть политические силы или их отдельные представители, которым нечего сказать по сути. И тогда возникают истории, которые в горсовете вообще не должны возникать. Они начинают рассказывать о политических преследованиях, об СБУ, о закрытии каналов. Извините, где Харьковский горсовет, а где закрытие каналов?– Мы подняли более десяти вопросов, которые касаются исключительно жизнеобеспечения города – например, относительно разработки генерального плана города, потому что это то, что будет определять Харьков будущего. Наша принципиальная позиция – не может быть в городе уплотняющей застройки. Мы наюлюдаем огромное количество аварий на тепловых сетях. Почему они происходят? Да потому что сети перегружены – в центре уже застроили все что только можно и даже что нельзя.Мы говорим о том, что должны строиться комплексные жилые микрорайоны – со школами, детскими садами, поликлиниками, объектами социальной инфраструктуры. Ну нельзя строить дома, в которые тысячами будут въезжать люди, и не построить за 25 лет ни одной новой школы. Просто недопустимо.Мы об этом говорим, потому что знаем нужды людей. А кому-то кроме как о политических преследованиях больше сказать нечего.