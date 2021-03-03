Высший совет правосудия уволил судью Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова, у которого после свержения режима Януковича обнаружили миллионные счета за рубежом.

Как сообщили в ВСП, Емельянова уволили с должности судьи за «совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, которое несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности».ВСП уволил Емельянова на основании решения дисциплинарной палаты от 4 июня 2018 года. Процедура увольнения судьи-миллионера затянулась до 2021 года из-за рассмотрения дела в Верховном суде и жалоб в ВСП.Вторая дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу, что Емельянов, находясь на должностях главы Совета судей хозяйственных судов Украины и заместителя главы Высшего хозяйственного суда, используя свое служебное положение, совершил неправомерное влияние на беспристрастность судей Хозяйственного суда Киева, а также путем побуждения и давления совершил вмешательства в процесс осуществления судопроизводства судьей Хозяйственного суда Киева по делам, которые находились в ее производстве в период до 2014 года, в которых, как он утверждал, усматривается «государственный вопрос».Согласно заключению, Емельянов в период с 2013 по 2014 год вмешивался в процесс осуществления судопроизводства судьей Хозяйственного суда Киева, решения конкретных судебных дел, препятствовал осуществлению судами правосудия, оказивал давление на судей путем побуждения, угроз, шантажа.В 2017 году Высший совет юстиции отстранил судью Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова от исполнения обязанностей. По сообщениям СМИ, через несколько месяцев Емельянов через суд восстановился в должности.В 2018 году ВСП снова отстранил судью Емельянова от правосудия.В октябре 2016 года Генеральная прокуратура вручила судье Артуру Емельянову подозрение о незаконном вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы распределения судебных дел. По информации СМИ, во времена Януковича Емельянов построил схему, которая позволяла в ручном режиме распределять дела на «нужных», то есть лояльных судей.В июле 2018 года Генеральная прокуратура завершила расследование дела Емельянова.Емельянов владел 12 квартирами, однако не указал их в электронной декларации 2015 года. Кроме этого, в активе судьи — счета в Лихтенштейне на 300 млн грн, коррупционное происхождение которых украинская сторона не смогла доказать и в июле 2016 года их разморозили.