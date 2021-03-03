В Харькове патрульные остановили за нарушение ПДД автомобиль "ВАЗ", водитель которого оказался пьян.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, инцидент вчера, 2 марта.Чтобы избежать ответственности за вождение в нетрезвом виде, водитель пытался дать полицейским неправомерную выгоду - две тысячи гривен.На предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу гражданин не реагировал, поэтому патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.На водителя патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 (Отказ от освидетельствования на состояние опьянения) КоАП.