Худеть в холодное время года, конечно, нелегко. Организму требуется много энергии для собственного обогрева, витамины для защиты от болезней, кроме того, из-за нехватки солнца и сезонной хандры он постоянно требует то ли шоколада, то ли глинтвейна. А сбрасывать вес при таких «вводных» – дело малоэффективное.

Отчаиваться, однако же, не стоит. Если знать, что и для чего нужно есть, организм от такой диеты не пострадает даже зимой. Более того, он избежит простуды и к весне попрощается с животиком и «окорочками».Самое главное зимой – потреблять достаточное количество животных и растительных белков (не менее чем по 100 г в день), которые благодаря аминокислотам укрепляют вашу защитную «оболочку». Нежирное мясо, рыба, птица, куриные и перепелиные яйца, печень, морепродукты, бобовые и грибы нафаршируют тело не только белками, но и железом, витаминами В и Е, повышающими работоспособность.Семечки и любые растительные масла (само собой, без фанатизма) обеспечат необходимыми в это непростое время жирами. Каши и грубая мука добавят столь нужной в мороз энергии, ведь они являются незаменимым источником правильных углеводов и клетчатки. А овощи и фрукты, кроме того что повысят настроение одним своим видом, еще и наделят витаминами А и С, без которых борьба с вирусами становится почти невозможной (и, опять же, клетчаткой для улучшения пищеварения).Зеленый горошек и кукуруза насытят организм хромом, молоко и творог – кальцием, а орешки, кунжут и тыквенные семечки помогут все это переварить и усвоить, а также улучшат обменные процессы, поскольку содержат магний.Если при этом пить побольше жидкости, есть не менее пяти раз в день (желательно горячую пищу), заменить молочный шоколад на черный, а алкоголь исключить совсем, то за неделю-другую можно потерять от двух до пяти килограммов, а также значительно укрепить организм.