Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект, который отменяет переход на летнее время.

Верховная Рада на заседании в среду, 3 марта, проголосовала в первом чтении законопроект, который отменяет переход на летнее и зимнее время. За - 277 депутатов.В случае принятия законопроекта в Украине откажутся от перевода часов на летнее время и оставят зимнее.Напомним, 26 марта 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену сезонного перевода часов, начиная с 2021 года.Тогда в Украине заявили, что намерены поступить аналогично.Как известно, 28 марта должен состояться переход на летнее время.