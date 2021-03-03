Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект, который отменяет переход на летнее время.

Верховная Рада на заседании в среду, 3 марта, проголосовала в первом чтении законопроект, который отменяет переход на летнее и зимнее время. За - 277 депутатов.

В случае принятия законопроекта в Украине откажутся от перевода часов на летнее время и оставят зимнее.

Напомним, 26 марта 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену сезонного перевода часов, начиная с 2021 года.

Тогда в Украине заявили, что намерены поступить аналогично.

Как известно, 28 марта должен состояться переход на летнее время.

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