Украинский борщ попал в список из двадцати самых вкусных супов в мире, составленный американским изданием CNN. Повара проводят кампанию по внесению блюда в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Кусочки нежной свеклы плавают в ярко-красном бульоне, который так любят в Украине и во всей Восточной Европе. Борщ, часто приправленный ложкой сметаны, – это не просто свекольный суп. Часто острый вкус ему придает квас – молочно-ферментированный свекольный сок. Это еще одна региональная особенность фирменного блюда», – так описали американские журналисты украинский борщ.И хотя этот суп иногда ошибочно относят к русской кухне, данное утверждение активно оспаривается. Сейчас украинские повара проводят кампанию по внесению своей версии в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, пишут авторы материала.В список также попали: нигерийский суп банга, вьетнамский фо бо, французский буйабес, португальский кальдо верде, магрибский чорба фрик, перуанский чупе де камаронес, испанский гаспачо, западноафриканский арахисовый суп, американский гамбо, марокканский харира, грузинский харчо, китайский ланьчжоу, мьянманский мохинга, мексиканский менудо, бразильский мокека де камарау, индонезийский сото аям, тайский том ям, японский рамен и турецкий яйла чорбасы.В декабре 2020 года украинские дипломаты обратились к представителям Groupe Michelin из-за того, что в их пресс-релизе было указано, что борщ – это «национальное первое блюдо русской кухни».