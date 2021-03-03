Более года назад в городском совете обещали решить экологическую проблему Коксохима, взяв под личный контроль установку нового оборудования, которое соответствовало бы международным стандартам.

2 февраля, по требованию депутатов фракции Блока Светличной в городском совете прошло заседание комиссии по выбросам Коксохима, на котором Игорь Терехов пообещал взяться за решение этой проблемы, подписав обращение к государственной комиссии по техногенной и экологической безопасности с просьбой остановить работу Харьковского коксового завода «Новомет».Однако это не первое обещание мэрии решить проблему выбросов в Харькове.В частности, в декабре 2019 года Терехов заявил о том, что мэрия разработала стратегию и взяла под личный контроль сокращение вредных выбросов.«Была отработана стратегия, что завод обязан за свои средства выполнить все мероприятия, чтобы не было вредных выбросов. Этот вопрос находится на постоянном контроле, и мы доведем его до конца», - комментировал проблему секретарь городского совета.Речь шла о решении экологической проблемы с помощью установки современного оборудования, которое соответствовало бы международным стандартам. И этот процесс в руководстве города обещали контролировать.Ввиду того, что оборудование не было установлено, а харьковчане все еще сообщают о вредных выбросах, обещание Терехова выполнено не было.