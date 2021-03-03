АО "Укрзалізниця" определила маршрут поездов Интерсити+, где пассажиры чаще всего покупали "в дорогу" бизнес-ланчи.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, наиболее "голодным" рейсом оказался столичный экспресс Киев - Харьков.В АО "Укрзалізниця" отметили, что только за два месяца с начала 2021 года пассажиры поездов Интерсити+ потребили 5,8 тонн бизнес-ланчей, и каждый четвертый оказался вегетарианским."За указанный период пассажирам скоростных поездов было реализовано 4,21 т мясных ланчей и 1,6 т – вегетарианских", - отметили на предприятии.Услугу по заказу в Интерсити+ бизнес-ланча АО "Укрзалізниця" внедрила в декабре 2020 года. Заказ можно сделать при оформлении проездного документа онлайн или в кассе.