Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

В эти дни вы будете озабочены проблемами морально-этического характера. Будьте благоразумны. Завтрашний день станет золотым обрамлением вашим выдающимся качествам. Не переборщите с саморекламой.Вы будете чувствовать себя немного не в своей тарелке. Лучшее лекарство от этого – компания друзей. Завтра – подходящий день, чтобы найти то, что вы когда-то потеряли. Или потерять то, что когда-то нашли.Сейчас нигде не стоит появляться без предупреждения – есть риск оказаться перед закрытыми дверями. Завтра можете быть абсолютно искренни. Вам не потребуется выкручиваться из словесных сетей.Не нужно заявлять, что сплетни вас совсем не интересуют. Сейчас у вас есть шанс насплетничаться вволю, на несколько лет вперед. Завтрашний день просто необходимо отдать романтическим похождениям.Эти дни предназначены для активных действий. Не упустите свой шанс – используйте его на полную катушку. Завтрашний день стоит провести в теплой дружеской компании.Вы будете на редкость нетерпеливы. Это может вызвать массу никому не нужных вопросов. Завтра – не самый лучший день, чтобы пытаться избавиться от вредных привычек. Только измотаетесь и ничего не добьетесь.В последние дни вы здорово издергались, пора отдохнуть. Успокойтесь, расслабьтесь. Больше бывайте на свежем воздухе. Завтра не думайте о том, что вы не можете чего-то изменить. Стоит попробовать.Сейчас вам может понадобиться помощь других людей, причем даже в большем объеме, чем вы думаете. Не стесняйтесь попросить о ней. Завтра будьте осторожны, выпуская наружу скопившуюся энергию.Лучшее, что можно сейчас сделать – это спокойно и рассудительно принять происходящее. Завтра для удовлетворения своих нужд потребуется приложить некоторые усилия. Развлекитесь вечером.От вас может потребоваться немедленная реакция и готовность помочь. Завтра вам очень поможет способность сделать комплимент нужному человеку в нужный момент – дальше все пойдет как по маслу.Сейчас вряд ли удастся осуществить хоть малую толику того, что было запланировано. Однако не расстраивайтесь заранее. Завтра не стоит отступать от правил, даже если очень торопитесь.Вы, возможно способны на очень многое, но не хватайтесь за все сразу. Надорветесь, и толку – чуть. Сделайте основное, остальное подождет. Завтра вы сможете добиться чего-то совершенно необыкновенного, если постараетесь.