Активисты предлагают снести бюст писателя Николая Островского, расположенный у библиотеки на улице Чернышевской, 15 в Харькове.

Об этом сообщили в телеграм-канале "Декоммунизация. Украина".Ранее активисты включили данный памятник в список топонимических и других объектов, которые должны быть переименованы или уничтожены согласно закону о декоммунизации. Всего в данный список вошли 8 топонимических и свыше 60 других объектовАктивисты отмечают, что, помимо всего прочего, памятник Островскому постепенно разрушается."Городская власть отказывается его демонтировать, но мы можем видеть, что он рассыпается сам и очень вероятно, что через несколько лет он может упасть", - отмечается в сообщении.