В Дергачевском районе, Харьковской области пиротехники произвели разминирование на территории частного дома.

Как сообщили спасатели, снаряд был найден во вторник, 2 марта, в переулке Почтовом в поселке Слатино.



Владельцы домовладения на расстоянии 15 метров от дома нашли артиллерийский снаряд диаметром 76 мм.



Пиротехники вывезли боеприпас на специальную площадку и уничтожили путем подрыва. Пострадавших нет.