В Дергачевском районе, Харьковской области пиротехники произвели разминирование на территории частного дома.

Как сообщили спасатели, снаряд был найден во вторник, 2 марта, в переулке Почтовом в поселке Слатино.

Владельцы домовладения на расстоянии 15 метров от дома нашли артиллерийский снаряд диаметром 76 мм.

Пиротехники вывезли боеприпас на специальную площадку и уничтожили путем подрыва. Пострадавших нет.

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