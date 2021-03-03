От Антарктиды откололся айсберг площадью 1 270 квадратных километров. Это равно площади американского города Нью-Йорк.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского космического агентства.



Сообщается, что айсберг откололся в конце февраля. Радиолокационные изображения, сделанные миссией Copernicus Sentinel-1, показывают, как он откалывается и быстро удаляется от шельфового ледника Брант.