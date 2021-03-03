Об этом сообщил телеграмм-канал ВЕХА.

"Уже в пятницу болельщики смогут вернуться на трибуны и поддержать любимую команду",- написано в сообщении.

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