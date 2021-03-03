События «Харьковские Соколы» провели открытую тренировку для болельщиков Вечерний Харьков 20:00 102 Об этом сообщил телеграмм-канал ВЕХА. "Уже в пятницу болельщики смогут вернуться на трибуны и поддержать любимую команду",- написано в сообщении. Читайте также Харьковские спасатели предупредили о смертельной опасности На Университете опять толкучка в метро На Барабашова ДТП: образовывается пробка БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Харьковские спасатели предупредили о смертельной опасности События 20:01 Лента новостей Харьковские спасатели предупредили о смертельной опасности 20:01 «Харьковские Соколы» провели открытую тренировку для болельщиков 20:00 На Университете опять толкучка в метро 19:42 На Барабашова ДТП: образовывается пробка 19:18 Украинский борщ попал в топ-20 лучших супов мира 19:04 Астропрогноз на 4–5 марта 2021 г. 18:54 В четверг в Харькове будет неожиданно тепло 18:46