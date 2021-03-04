Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 4 марта переменная облачность.

Без существенных осадков.



Ветер юго - западный, 7 - 12 м / с; утром и днем порывы 15 - 20 м / с.



Температура воздуха ночью 1 - 6 ° мороза, днем 6 -11 ° тепла.



По городу без существенных осадков.



Ветер юго - западный, 7 - 12 м / с; утром и днем порывы 15 - 20 м / с.



Температура воздуха ночью 2 - 4 ° мороза, днем 8 - 10 ° тепла.