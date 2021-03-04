В Харькове, 4 марта, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Клочковская, 101-а,б, ул. Залесская, 1, 1-а, пер. Набережный (ч/с), ул. Ивановская (ч/с), пер. Речной (ч/с), пер. Белобровский (ч/с), ул. Ивановская, 10, 14, 22, 29, ул. Архитекторов, 24 (п. №4), ул. Деревянко, 4 (п. №4, стояк) до 20:00 04.03.21 г.



А также:



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 107-б (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-в (п. №9, стояк) до 20:00 04.03.21 г.



Новобаварский район:

б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 04.03.21 г.



Основянский район:

пер. Аптекарский, 9 (кор. №2, стояк) до 20:00 04.03.21 г.



Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №7, стояк) до 20:00 04.03.21 г.



Холодногорский район:

ул. Озерянская (Муранова) (ч/с), пер. Верховский, 5 (стояк) до 20:00 04.03.21 г.





