Скорая помощь и автомобиль MINI Cooper столкнулись вчера, 3 марта, в Харькове.

По словам очевидцев, авария произошла на перекрестке улиц Шевченко и Матюшенко.



Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.



На видео видно, что MINI Cooper едет по Шевченко на свой зеленый. Скорая, которой горит запрещающий сигнал светофора, с включенными проблесковыми маячками выезжает с перпендикулярной дороги на перекресток и врезается в заднюю часть легковушки.



Официальная информация уточняется.