Скорая помощь и автомобиль MINI Cooper столкнулись вчера, 3 марта, в Харькове.

По словам очевидцев, авария произошла на перекрестке улиц Шевченко и Матюшенко.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

На видео видно, что MINI Cooper едет по Шевченко на свой зеленый. Скорая, которой горит запрещающий сигнал светофора, с включенными проблесковыми маячками выезжает с перпендикулярной дороги на перекресток и врезается в заднюю часть легковушки.

Официальная информация уточняется.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Игорь Райнин: «Программа экономического развития абсолютно не выполнена. Ни по качественным, ни по количественным показателям»

События