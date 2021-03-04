В Основянском районе Харькова, в аптеке зафиксирован факт нелегальной продажи наркосодержащих препаратов.

Как сообщили в полиции, лекарственное средство, содержащее наркотическое вещества, было продано в аптеке на проспекте Гагарина.



3 марта клиент купил без рецепта в данной аптеке 30 таблеток наркосодержащего препарата.



Для документирования факта правонарушения на место была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Харьковского районного управления полиции № 1.



Изъятые препараты направлены для проведения экспертного исследования.



Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.