Авиакомпания Pegasus Airlines назначила к 8 марта дополнительный рейс Стамбул - Харьков - Стамбул.

Как объяснили в пресс-службе международного аэропорта "Харьков", дополнительный рейс запустили, так как все билеты по этому направлению раскуплены.Рейс Стамбул - Харьков назначен на 5 марта. Вылет в 22:50, прибытие — в 23:55.Рейс Харьков - Стамбул назначен на 6 марта. Вылет в 3:20, прибытие — в 6:40."Въезд в Турцию с туристической целью разрешен при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который был сделан не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. Также обязательным условием является наличие страхового полиса, покрывающего лечения COVID-19", — напомнили в аэропорту.