Также 4 марта в мире отмечаются Международный день очков, Всемирный день математики, День рождения мини-юбки, День рождения микрофона, Всемирный день инженерии, Международный день игровых мастеров, Международный день индустрии скрапбукинга.

В ноябре 2019 года 40-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО приняла резолюцию провозглашения 4 марта Всемирным Днем инженерии для устойчивого развития.



Такжев этот день в 2009 году установили Всемирный день против сексуальной эксплуатации.



Православные верующие чтят память святых Архипа и Филимона.



Именины: Макар, Богдан, Максим, Никита.