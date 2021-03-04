Женщина разместила ложную информацию на своей странице в социальной сети, о якобы "побеге из психиатрической больницы".

Об этом сообщается в постановлении Купянского районного суда Харьковской области, передает Depo.Харьков.



По данным суда, утром 28 декабря 2020 года женщина распространила в социальной сети фото другой женщины с надписью "Внимание, розыск! Сбежала из психиатрической больницы. Будьте осторожны".



Суд квалифицировал действия женщины как распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка. Суд признал ее виновной в нарушении ст.173-1 КУоАП и оштрафовал на 170 грн. Также она должна заплатить 454 грн судебного сбора.