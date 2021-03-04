На замечание о том, что нужно выступать на государственном языке, депутат ответил отказом.

Во время внеочередной сессии Харьковского областного совета депутат фракции Европейской Солидарности Александр Дорошенко отказался выступать на украинском языке, как того требует украинское законодательство."Я буду выступать на том языке, на котором чувствую себя лучше и увереннее", - ответил депутат на замечание коллег.Также на русском языке отвечала председатель Харьковской областной администрации Айна Тимчук, глава счетной комиссии и глава областного совета Артур Товмасян.