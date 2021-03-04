На заправках стремительно дорожает топливо. Ценники на АЗС в итоге скажутся на всем, что потребляют и чем пользуются украинцы. Чем вызван рост цен и какие перспективы видят эксперты?

Как объяснил топливный эксперт, генеральный директор Торгового дома Sunoil Леонид Косянчук, Украина – энергетически зависимая страна. У нас очень высокий процент импортированных нефтепродуктов, а посему мы не можем стоять в стороне от мирового рынка и его тенденций.– Даже внутренний производитель формирует цены по импортному паритету. То есть он не может продавать свой бензин ниже, чем тот, который зашел по импорту. Поэтому в связи с подорожанием на мировом рынке украинский рынок рынок уже не может сдерживать цены, – говорит эксперт.Подорожание на мировом рынке, по словам Леонида Косянчука, началось с ноября, и до конца февраля бензин прибавил в цене 211 долларов за тонну, а дизельное топливо – 205 долларов за тонну. Только за февраль бензин подорожал на 108 долларов, дизельное топливо – на 88–90 долларов, и это стало основанием, чтобы в рознице нефтепродукты тоже прибавили в цене.– Более 65% АЗС в Украине работают на уровне рентабельности, а остальные – даже в убыток, потому что потребление – крайне низкое, а цены – очень высокие. Таким образом, маржа довольно низкая. Сегодня заработок не покрывает затрат на содержание сети АЗС, – отмечает Леонид Косянчук.Есть надежда, что весной рынок начнет понемногу просыпаться, вырастет потребление и ситуация выровняется.– Если мы и в дальнейшем будем наблюдать подъем цен на мировом рынке, то не стоит даже мечтать о снижении цены в рознице. Если же европейский рынок перестанет демонстрировать рост цен, а потребление вырастет, то и рост цен в рознице приостановится, – считает эксперт.