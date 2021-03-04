На помощь могут рассчитывать лишь те работники медучреждений, которые перенесли инфекцию в тяжелой форме.

Харьковский областной совет сократил выделение средств на помощь медицинским работникам, заболевшим коронавирусной инфекцией.Решение депутатов подразумевает выплаты в размере 10 тысяч гривен лишь тем медикам, которые перенесли заболевание COVID-19 в тяжелой форме. Остальным компенсация выделятся не будет.Так же будет создана специальная комиссия, которая будет принимать решение о выделении компенсации.Напомним, что выплаты медикам были утверждены в рамках областной программы «Здоровье Слобожанщины», распорядителем средств по которой является Харьковская областная государственная администрация. Инициатива предусматривала выделение компенсации всем работникам медицинских учреждений, которые в связи с профессиональной деятельностью заразились COVID-19.Ранее заместитель главы ХОГА Айны Тимчук Тарас Пастух обещал, что в руководстве будут выносить проект решения на сессию Харьковского областного совета о выделении дополнительных 11 миллионов для выплат всем медикам, заболевшим COVID-19.