Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что в Украине началась третья волна пандемии COVID-19, из-за чего возможен возврат к жесткому локдауну.

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 4 марта.- Нужно понимать: началась третья волна пандемии коронавируса в Украине, - сказал Шмыгаль.По его словам, как только большая часть областей перейдут в красную зону эпидемиологической опасности, скорее всего, придется возвращаться к введению локдауна, который вводился ранее.Также он отметил, что не стоит надеяться, что вакцинация поможет этого избежать.- Не нужно радовать себя иллюзиями, что вакцина всех спасет, - подчеркнул он.Шмыгаль также допустил возможность начала четвертой и пятой волны пандемии.Тем временем в Украине правительство планирует до конца года вакцинировать 10 млн граждан.До конца марта, по словам премьера, ожидаются поставки более 2 миллионов доз вакцин от коронавируса. Это поставки препаратов по глобальной инициативе COVAX и по контрактам с производителями вакцин.Всего в первом-втором квартале правительство ожидает поставки более 9 млн доз вакцин.- До конца марта ожидаемо имеем контракты подписаны и ждем 117 тысяч доз Pfizer от COVAX. Плюс еще 500 тысяч доз от глобальной инициативы COVAX - это AstraZeneca. И отдельно от Serum Institute AstraZeneca еще 1,5 млн - это контракт который заключен, - заявил премьер.Он подчеркнул, что в мире вакцинация займет, как минимум, два года, на протяжении которых будет сохраняться необходимость соблюдения масочного режима.