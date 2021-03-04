Председатель Харьковской областной организации партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» прокомментировал результаты деятельности областного руководства в 2020 году.

Давая оценку отчету руководства области о результатах реализации программы экономического и социального развития, Игорь Райнин отметил полный провал деятельности областной администрации в регионе.«Программа абсолютно не выполнена, ни по качественным, ни по количественным показателям. И это было понятно по заработной плате, которая в Харьковской области гораздо ниже чем в среднем по Украине. А сегодня представители областной администрации просто врали, что тенденция и соотношения наоборот, и мы им указали на эту ложь. Абсолютно неправильно обманывать депутатский корпус и харьковчан», - отметил депутат.Райнин подчеркнул, что в декабре минувшего года зарплата харьковчанина в среднем составляла 11 тысяч 900 гривен, а в целом по Украине около 15 тысяч.«Нам пытались рассказать о какой-то тенденции, что Харьков впереди всех. Это было когда-то, сейчас этого нет».Также Игорь Райнин прокомментировал и проблемы со сдачей объектов президентской программы, строительство которых было начато еще до избрания Зеленского президентом Украины.«На момент введения программы объекты были практически с 90% готовностью. И сейчас ни один из них не введен. Просто сорванные абсолютно программы.Это говорит об уровне отсутствия менеджмента. О том, как действующая власть относится к людям. И никаких планов о том, как исправить эти ошибки нет.Мы указали на это нынешней администрации, но в ответ услышали только люжь», - резюмировал Райнин.Депутат подчеркнул, что выполнение главной программы региона - экономического и социального развития - ответственность перед людьми. И за невыполнением основных показателей должна наступить ответственность:«Если служащий не справился - уходи. Как говорил Зеленский? Если нет результата - ты не нужен».