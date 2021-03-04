Верховный Суд обязал жителя Краснограда выплатить почти 400 тыс. грн. за несанкционированное использование газа.

Как сообщает пресс-служба АО "Харьковгаз", кроме этой суммы, владельцу домовладения придется компенсировать компании более 18 тыс. грн. судебных расходов.История началась в 2017 году, когда при обследовании газовой инфраструктуры в Краснограде специалисты АО "Харьковгаз" выявили несанкционированный резиновый газопровод. Этот газопровод был подключен к газораспределительным сетям и проложен в один из частных домовладений города. С помощью несанкционированного газопровода владельцы дома неучтенно использовали газ, подключив к нему газовые приборы.За несанкционированную врезку в газовые сети потребителю были начислены к оплате объемы природного газа стоимостью почти 400 тыс. грн. Судебный процесс с потребителем длился более трех лет. Окончательную точку в деле кражи газа в конце февраля 2021 года поставил Верховный Суд. Коллегия судей удовлетворила требование АО "Харьковгаз" взыскать с потребителя стоимость неучтенного газа и обязала владельца дома также оплатить судебные издержки.В течение прошлого года специалистами АО "Харьковгаз" было выявлено более 70 несанкционированных газопроводов, подключенных потребителями к газовым сетям. Средний размер начисленной оплаты при несанкционированном подключении домовладения к газораспределительной системе составляет более 100 тыс. грн.