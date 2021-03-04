В Харькове 304 новых случая заболевания коронавирусом. По состоянию на 4 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 57 694 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 85 039 случаев заболевания COVID-19, 5 934 человека находятся под медицинским наблюдением, 77 486 пациентов выздоровели, 1619 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 4 марта в Украине зафиксировано 10 057 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 374 762 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 26 591 человек умер, 1 186 873 - выздоровели.