Областное руководство в два раза сократило финансирование программы предоставления материальной помощи жителям Харьковской области.

В Харьковском областном совете прошла внеочередная сессия, в ходе которой фракция Блока Светличной «Разом!» выступила с системными предложениями улучшения социальной ситуации в регионе.«Важнейшим сегодня мы видим всестороннюю защиту людей - в нынешние сложные времена органы власти должны реагировать на ухудшение условий жизни и не уменьшать, а наоборот - увеличивать размер выплаты материальной помощи, увеличивать размер суммы, запланированной для этого в областном бюджете», - заявили в партии.Депутаты настаивали на том, чтобы размер минимальной помощи людям, попавшим в сложные условия, был увеличен с нынешних 500 гривен до 2000 гривен, а размер максимальной помощи - до 30 000 гривен. Кроме того, в партии предлагали значительно расширены категории граждан, которым может быть оказана помощь.По словам депутата фракции Блока Светличной «Разом!» Натальи Плотник, депутаты должны понять, что 500 гривен помощи тем, кто тратит на лечение сотни тысяч гривен и не могут позволить себе даже необходимые вещи - это недопустимый подход.