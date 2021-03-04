Верховная Рада во втором чтении планирует поддержать законопроект №3553, позволяющий в течение суток призывать резервистов в случае обострений на Донбассе.

Об этом заявил глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, нардеп от «Слуги народа» Александр Завитневич на брифинге в Киеве.— Законопроект касается введения нового вида службы для резервистов. Этот инструмент позволит очень оперативно в течение суток в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства привлечь уже существующий резерв, — объяснил нардеп.Завитневич подчеркнул, что в данный резерв войск будет входить небольшая группа уже отслуживших и имеющих боевой опыт граждан.Кроме этого, данный законопроект предлагает улучшить порядок осуществления воинского учета призывников, ведение воинского учета резервистов в том числе.— Будет внедрен электронный программный продукт, — это автоматизированная система «Оберег», которая даст возможность объединить этот электронный реестр военнослужащих с другими реестрами в государстве, — подытожил Завитневич.Следует отметить, что данный законопроект был принят Верховной Радой в первом чтении в октябре 2020 года.