Национальному научному центру "Институт судебных экспертиз имени Бокариуса" ищут директора.

Объявлен соответствующий конкурс, приказ о проведении которого за подписью министра юстиции Дениса Малюськи опубликован на сайте Минюста.У кандидатов должно быть высшее образование и не менее 10 лет опыта работы, в том числе не менее 5 лет - в сфере судебной экспертизы или права либо же на должностях научных или научно-педагогических сотрудников. Кроме того, необходимо иметь 5-летний опыт работы на руководящих должностях.Соискатель займет должность на основании контракта, предлагаемый должностной оклад – 12 849 гривен в месяц.Подать документы можно до 12 марта. Собеседование с конкурсной комиссией состоится 17 марта.Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз имени заслуженного профессора М. С. Бокариуса - государственное специализированное научно-исследовательское учреждение судебной экспертизы. Образован в 1923 году сначала как Кабинет научно-судебной экспертизы. Первый директор - Н. С. Бокариус.Сейчас директором института работает Александр Клюев.