Общественное мнение – без внимания. На Харьковщине больше года не работает общественный совет при облгосадминистрации. Деятельность органа была направлена на контроль решений областных чиновников.

Общественный совет при ХОГА распустил предыдущий губернатор Алексей Кучер, но и нынешний руководитель области восстанавливать его работу не спешит.Взаимодействие областной власти с общественностью, которое было очень плодотворным в период губернаторства Юлии Светличной, сегодня полностью уничтожено, считает активный участник общественных инициатив, волонтер Виктор Трубчанов.– Прежде всего это видно по общественному совету при ХОГА, который в свое время закончил свою каденцию, а новый так и не был создан. Существовала инициативная группа, но Алексей Кучер ее разогнал. Была создана новая инициативная группа, которая так и не начала работу, – говорит Виктор Трубчанов.Общественный совет существовал при облгосадминистрации много лет, осуществляя общественный контроль за решениями чиновников и ретранслируя во властные кабинеты потребности всех слоев общества. В совете были представлены молодежь, ученые, ветеранские организации, национальные меньшинства. Но в последнее время взаимодействие между властью и общественностью сведено на нет.– Позиция власти по отношению к общественным организациям является наступлением на демократию, – считает волонтер. – Общественные организации – это предохранитель от узурпации власти. И отсутствие такого органа – это очень прозрачный намек на то, что пора что-то делать.Об отсутствии внимания со стороны власти неоднократно заявляли представители ветеранских общественных организаций, чернобыльцы, члены рабочих групп по отдельным инфраструктурным проектам.По мнению Виктора Трубчанова, дальше так продолжаться не может. Впрочем, уже понятно, что в команде Айны Тимчук обращать внимание на мнение общественности не привыкли. Показательной стала ситуация с назначением топ-чиновников, когда областная администрация не стала публиковать соответствующие решения на своем информресурсе, ссылаясь не то, что закон к этому не обязывает. Ну а информировать жителей области, общественность и журналистов о кадровых перестановках – порой очень сомнительных – в облгосадминистрации не считают нужным.