На внедрении современных методов скрининга онкологических заболеваний настаивал онкохирург Денис Скорый из фракции «Разом!»

Депутаты Харьковского областного совета не поддержали инициативу Блока Юлии Светличной «Разом!» о необходимости внедрить в систему первичного медицинского обслуживание новых методов обязательного скрининга на наличие онкологических заболеваний. Также проект подразумевал запуск работы мобильной лаборатории, которая позволяла бы проводить осмотр в самых отдаленных населенных пунктах области.С трибуны совета онкохирург Денис Скорый озвучил неутешительную, но простую статистику, согласно которой из присутствующих в зале 150 человек рак есть уже у трех, а еще у 15 появится в ближайшее время. В ответ на что депутаты стали возмущаться и не поддержали инициативу фракции.Комментируя ситуацию, не сдержал эмоций о голосовании депутат фракции Светличной в городском совете Игорь Черняк.«Депутаты Харьковского облсовета не поддержали финансирование Программы раннего выявления онкологических болезней. Бесславные убл*дки. У меня всё», - заявил депутат.