Президент Европейского совета Шарль Мишель отмечает, что «нет Европы без Украины».

Об этом он сказал во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.— Я прибыл в Украину с четким сообщением для вас и народа Украины: нет Европы без Украины. Мы разделяем общие ценности демократии, верховенства права, уважения к международному праву и правам человека, — подчеркнул Мишель.По его словам, Евросоюз является наиболее надежным партнером для Украины. Мишель заверил в непоколебимой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.Он также напомнил, что 2 марта посещал линию столкновения на Донбассе.— Я видел своими собственными глазами опустошительные последствия почти семилетнего периода конфликта для ситуации с безопасностью и для жизни людей. Это трагедия, люди продолжают гибнуть в этом мире на европейском континенте в 2021 году, — заявил Мишель.Президент Европейского совета отметил, что очень важно полноценно воплотить Минские соглашения.— Это путь продвижения к миру, и мы продолжим поддерживать дипломатические усилия для восстановления украинского суверенитета и территориальной целостности. И в дальнейшем будем поддерживать усилия по урегулированию конфликта, предпринимаемые вами, господин президент, — заявил Мишель.Он отметил, что ЕС ожидает, что Россия откликнется на усилия Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.— Россия не посредник, а она сторона этого конфликта, — подчеркнул Мишель.Кроме того, он сказал, что любая страна должна быть свободной в выборе своего собственного внешнеполитического курса без внешнего вмешательства.— Украина свободно выбрала свой евроатлантический курс, — заявил Мишель.