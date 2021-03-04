Задолженность по выплате заработной платы в Харьковской области в январе выросла на 20,7%. По состоянию на 1 февраля зарплатные долги составили почти 500 миллионов гривен.

Харьковщина стала второй в Украине по уровню задолженности по выплате зарплат. На 1 февраля долги составляли 491,582 млн грн, что на 20,7% больше, чем на 1 января, сообщает Государственная служба статистики Украины. На первом месте — Донецкая область (630,4 млн грн), на третьем — город Киев (434,5 млн грн).– На начало февраля основная доля задолженности приходилась на промышленность (74,8%), профессиональную, научную и техническую деятельность (9,2%). При этом более половины долга образовано в Донецкой и Харьковской областях (21,2% и 16,5% соответственно), а также в Киеве (14,6%), — проинформировали в Госстате.В целом по Украине на 1 февраля долги по выплате заработной платы составили 2,971 млрд грн, что на 13,8% больше, чем на начало января.