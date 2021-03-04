Британскую мутацию коронавируса выявили у двух жителей Ивано-Франковска.Об этом в четверг, 4 марта, сообщает Укринформ со ссылкой на Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского НАМН Украины.
"Институт провел исследование, согласно которому удалось установить два случая нового британского штамма COVID-19 у жителей Ивано-Франковска", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, в Институте отметили, что данные об обнаружении новой разновидности вируса были переданы Всемирной организации здравоохранения и зафиксированы на мировой карте распространения COVID-19.
Также сегодня сообщалось, что при секвенировании образцов материала от больных из Ивано-Франковска выявили мутацию, аналогичную британскому, бразильскому и южноафриканскому штаммам.
Новые штаммы COVID. Более заразные и смертоносные.