Несмотря на то что в феврале метеозависимые харьковчане с трудом пережили многочисленные температурные качели, синоптики не считают последний месяц зимы аномальным.Конец февраля порадовал харьковчан по-весеннему теплой погодой – 26 числа столбик термометра поднялся до отметки 12,1 градуса. Но это вовсе не рекорд, сообщила «Вечернему Харькову» заведующая сектором метеопрогнозов Харьковского регионального гидрометеоцентра Евгения Ляшко.
– Эта температура не превысила экстремальные значения, которые фиксировались в прежние годы, – говорит синоптик. – Температурный рекорд в этот день погода не побила.
Нынешний февраль отметился температурными качелями – в течение суток температура воздуха менялась на десять градусов. Так, в середине февраля теплая дождливая погода в Харькове резко, в течение одного дня, сменилась сильными морозами. Еще в пятницу утром в городе была плюсовая температура, шел сильный дождь. Выпавший в начале недели снег растаял, на дорогах было много воды. К вечеру сильно похолодало, температура опустилась ниже нуля, подморозило. Сначала пошел ледяной дождь, потом – град, затем – снег. В результате дороги покрылись коркой льда, который сверху припорошило снегом.
Однако такие случаи, по словам синоптика, бывают на протяжении всего года.
– Подобные случаи – это не что-то из ряда вон выходящее. Такая синоптическая ситуация сложилась в конце февраля. 25 числа днем столбик термометра поднялся до двух градусов выше нуля, а 26 февраля температура прыгнула еще на десять градусов. Мы находились в так называемом теплом секторе циклона. К тому же было безоблачно, солнечно, практически безветренно, что давало дополнительный подогрев. А следом надвигался холодный фронт. И как только циклон отошел, буквально на следующий день температура упала – 27 февраля было максимум пять градусов тепла, – говорит Евгения Ляшенко.
Да и весь месяц, по словам специалиста, аномальным назвать никак нельзя.
– Превышение нормы – всего на один градус, – говорит Евгения Ляшенко. – При норме среднемесячной температуры в феврале шесть градусов мороза, в минувшем месяце было пять градусов мороза. Так что вовсе он не аномален – нормальный месяц.
Начало весны выдалось прохладным – приятного тепла не ожидается и на 8 Марта.
– Погода в этот праздничный день будет практически без осадков, но днем температура установится слабоотрицательная. То есть столбик термометра опустится до отметки минус два-три градуса, – не обрадовала Евгения Ляшенко. – В начале марта днем будет слабый плюс, ночью – слабый минус. Немного теплее ожидается погода 4 и 5 марта – столбик термометра может подняться до 7–8 градусов выше нуля. А затем снова пойдет на снижение и установится на уровне около нуля градусов.
Между тем главный украинский синоптик Тимка IV предсказал харьковчанам раннюю весну. Хотя Пасха в нынешнем году – поздняя, выпадает на 2 мая, а это по народным традициям говорит о том, что весна должна быть поздней.