Несмотря на то что в феврале метеозависимые харьковчане с трудом пережили многочисленные температурные качели, синоптики не считают последний месяц зимы аномальным.

Конец февраля порадовал харьковчан по-весеннему теплой погодой – 26 числа столбик термометра поднялся до отметки 12,1 градуса. Но это вовсе не рекорд, сообщила «Вечернему Харькову» заведующая сектором метеопрогнозов Харьковского регионального гидрометеоцентра Евгения Ляшко.– Эта температура не превысила экстремальные значения, которые фиксировались в прежние годы, – говорит синоптик. – Температурный рекорд в этот день погода не побила.Нынешний февраль отметился температурными качелями – в течение суток температура воздуха менялась на десять градусов. Так, в середине февраля теплая дождливая погода в Харькове резко, в течение одного дня, сменилась сильными морозами. Еще в пятницу утром в городе была плюсовая температура, шел сильный дождь. Выпавший в начале недели снег растаял, на дорогах было много воды. К вечеру сильно похолодало, температура опустилась ниже нуля, подморозило. Сначала пошел ледяной дождь, потом – град, затем – снег. В результате дороги покрылись коркой льда, который сверху припорошило снегом.Однако такие случаи, по словам синоптика, бывают на протяжении всего года.– Подобные случаи – это не что-то из ряда вон выходящее. Такая синоптическая ситуация сложилась в конце февраля. 25 числа днем столбик термометра поднялся до двух градусов выше нуля, а 26 февраля температура прыгнула еще на десять градусов. Мы находились в так называемом теплом секторе циклона. К тому же было безоблачно, солнечно, практически безветренно, что давало дополнительный подогрев. А следом надвигался холодный фронт. И как только циклон отошел, буквально на следующий день температура упала – 27 февраля было максимум пять градусов тепла, – говорит Евгения Ляшенко.Да и весь месяц, по словам специалиста, аномальным назвать никак нельзя.– Превышение нормы – всего на один градус, – говорит Евгения Ляшенко. – При норме среднемесячной температуры в феврале шесть градусов мороза, в минувшем месяце было пять градусов мороза. Так что вовсе он не аномален – нормальный месяц.Начало весны выдалось прохладным – приятного тепла не ожидается и на 8 Марта.– Погода в этот праздничный день будет практически без осадков, но днем температура установится слабоотрицательная. То есть столбик термометра опустится до отметки минус два-три градуса, – не обрадовала Евгения Ляшенко. – В начале марта днем будет слабый плюс, ночью – слабый минус. Немного теплее ожидается погода 4 и 5 марта – столбик термометра может подняться до 7–8 градусов выше нуля. А затем снова пойдет на снижение и установится на уровне около нуля градусов.Между тем главный украинский синоптик Тимка IV предсказал харьковчанам раннюю весну. Хотя Пасха в нынешнем году – поздняя, выпадает на 2 мая, а это по народным традициям говорит о том, что весна должна быть поздней.