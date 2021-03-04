Зима и начало весны по праву считаются сезоном цитрусовых фруктов. И одним из самых полезных является горьковатый грейпфрут, который, например, по содержанию незаменимого в холода витамина С переплюнул даже лимон.

Грейпфруты смело можно назвать рекордсменами по содержанию витаминов и других полезностей: органических кислот, минеральных солей, фитонцидов, пектина и эфирных масел. В непогожие морозные дни эти цитрусы поддержат организм и смогут утихомирить многие хронические хвори.Так, всем известно, что «сын апельсина и помело» облегчает состояние и ускоряет выздоровление при гриппе и ангине, насыщая организм аскорбинкой. А если употреблять половинку фрукта перед каждым приемом еды на протяжении пары месяцев, можно не только сделать ручкой ненужным килограммам и лишней жидкости, но и снизить уровень сахара и холестерина в крови. Кстати, не нужно очищать плод от белых перегородок, хоть они и горчат, – именно в них живет нарингин, который способен заметно улучшить процессы переваривания и усвоения пищи.Цедра грейпфрута поможет облегчить изжогу. Для этого корочку нужно натереть на терке, высушить и принимать по чайной ложечке в день. Если же есть проблема с желчнім пузырем, можно попробовать вывести камни, выпивая каждое утро натощак две столовые ложки оливкового масла, а потом – несколько глотков грейпфрутового сока.Словом, пользу от дружбы с прекрасным цитрусом переоценить сложно. Однако необходимо помнить и о вреде. Употреблять грейпфруты не рекомендуется при язве и повышенной кислотности желудка, а также одновременно с противозачаточными препаратами и таблетками от повышенного давления.